"Слишком": Зеркаль указала на "минусы" встречи Зеленского и Путина

Елена Зеркаль / УНИАН

Бывшая заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в целом позитивно оценила встречу "нормандской четверки", которая состоялась в понедельник, 9 декабря. По ее словам, переговоры президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиров Путиным в рамках саммита в Париже не привело к "измене".

"Наиболее положительное – это то, что состоялся также обмен мнениями по газу, который не привел ни к какой измене. Это очень положительно", - заявила Зеркаль в эфире телеканала НАШ.

При этом она указала, что НАК Нафтогаз Украины донес хозяину Кремля необходимость выполнять решение Стокгольмского арбитража.

"Очень положительно то, что "Нафтогаз" смог озвучить самому Путину результат Стокгольмского арбитража, и что это не политическое решение, его надо выполнять, и ничто не помешает Украине требовать от России компенсацию за убытки, которые нанес "Газпром" Украине. Из позитива еще могу сказать, что фактически коммюнике выглядит лучше, чем я надеялась ", – отметила экс-дипломат.

В то же время, она считает компромисс Киева по Донбассу является негативным моментом.

"Из негатива могу сказать, что фиксация "формулы Штайнмайера" уже в коммюнике для меня выглядит немного слишком. Но я так понимаю, что это был компромисс, на который пошли сознательно", – подытожила Зеркаль.

Как ранее сообщал Главред, народные депутаты Слуги народа зарегистрировали в Верховной Раде проект, который должен продлить действие закона об особом статусе Донбасса на один год.