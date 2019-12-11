"Это рабство": в Сети показали зарплаты в ОРДЛО

Донбасс / УНИАН

В Сети показали объявления с заработной платой на коммунальном предприятии ан временно оккупированных территориях Донбасса. Согласно объявлению, максимальная зарплата, которую боевики могут позволить выплачивать, составляет примерно 2481 гривну.

Соответствующее фото обнародовал пользователь под ником Necro Mancer в своем Twitter-аккаунте. Так, в КП Донэлектроавтотранс мойщику предлагают 3 748 рублей или почти 1400 гривен слесарю – 4 640 рублей или 1 728 гривен, кузнецу на молотах и прессах – 6 660 рублей или 2 481 гривна, уборщику – 3 580 рублей или 1 333 гривны, а подсобному работнику – 3 470 рубля или 1 292 гривны.

Кроме того, в объявлении указано, что работникам выплачиваются премии. По словам одного из пользователей соцсети, премия заключается в посещении митингов и концертов. При этом другой юзер отметил, что это рабство.

Как ранее сообщал Главред, в Киевском районе оккупированного Донецка помпезно открыли мемориал народному артисту СССР, Герою "Донецкой Народной Республики" Иосифу Кобзону.