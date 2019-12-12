Акции протеста на коньках: под Офисом президента начали заливать каток

Каток под Офисом президента является социальным проектом / Фото t.me/stranaua/1386

Под стенами Офиса президента на улице Банковой в Киеве, где еще недавно проходила акция Нет капитуляции, заливают каток. Работы проводят в рамках социального проекта филиала Зимней страны на ВДНХ.

Материалы для обустройства катка привезли поздно вечером 11 декабря. Ночью поставили ограждения, передает 5 канал.

Каток площадью 12 на 24 метра будет расположен практически перед входом в Офис президента. Монтаж будет продолжаться около 12 дней.

Официальных комментариев относительно сооружения катка пока что нет.

"Теперь, если кто захочет снова прийти сюда помитинговать и покричать "Моника, выходи из домика", нужно будет брать коньки", - проиронизировали в Telegram-канале Политика страны.

Напомним, 10 декабря из-под стен Офиса президента на улице Банковой в Киеве полностью убрали свой лагерь участники акции "Нет капитуляции!". Активисты заявили, что бессрочной акции протеста не будет, после того, как стали известны результаты саммита "нормандской четверки", который прошел 9 декабря в Париже. По их словам, президент Украины Владимир Зеленский не пересек "красные линии".