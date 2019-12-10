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Протесты не против капитуляции, а против фамилии: кто и зачем вышел на майдан

Александр Доний

политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения «Остання барикада»

10 декабря 2019, 06:45

В акциях "Ні капітуляції" участвуют те, кто объединен вокруг Порошенко – они голосовали за него и выступают против всего, что говорит Зеленский.

Акции протеста могут усилить Зеленского на переговорах в Париже / Reuters

Право на митинг и демонстрации – неотъемлемое право демократии. И соответственно, люди имеют право использовать эту свою возможность мирным путем. И, надо относиться спокойно к тому, что люди будут выходить на улицу.

По большому счету, акции, направленные против Путина (как это ни странно), могут усилить переговорную позицию Зеленского. И это несмотря на то, что на этих акциях критически высказываются против него.

Напомню, что таким способом Леонид Кучма в свое время использовал акции Народного Руху для того, чтобы уменьшить уровень уступок для Кремля, хотя он сам Рух и финансировал, давал должности его предводителям – в частности, в Черновицкой и Ивано-Франковской областям главами облгосадминистраций становились представители этого движения.

Либо, например, акции, которые состоялись в Беларуси, и это было заметно по переговорам Путина с Лукашенко в Сочи, проходили под национальным белорусским флагом, хотя ранее подобные акции пресекались белорусскими органами правопорядка. А теперь (о чудо!) акции проходили мирно как раз со стороны властей, что вероятно отразилось на исходе переговоров.

Читайте такжеВынужденная капитуляция: как Зеленскому приходится разгребать "наследство" ПорошенкоКроме того, сами акции не могут охватить все население Украины, потому что в них участвуют Порошенко и его прямое окружение. Но как раз штаб Порошенко во время президентской кампании в значительной мере расколол нацию. И потому многие патриотически настроенные граждане и те, кто критически относится к Путину и Кремлю, не могут себе позволить участия в акциях вместе с Порошенко.

Ну и еще один момент – большинство националистических или праворадикальных организаций контролируется СБУ. Поэтому их участие в подобных акциях происходит до тех пор, пока СБУ в этом заинтересовано. Это уже было неоднократно, и такая практика в Украине продолжается.

Смысл в таких акциях есть. Тот, кто разбирается в этом, понимает, что все самые невыгодные позиции были инициированы или подписаны представителями Порошенко с подачи Путина как следствие тайных договоренностей, которые были изложены в Минских соглашениях.

Именно поэтому Путин до сих пор всегда говорит об их безальтернативности, хотя ранее об этом утверждал Порошенко.

Повторюсь, что в этих акциях участвуют те, кто объединен вокруг Порошенко – они голосовали за него и выступают против всего, что говорит Зеленский. Это повод, который им необходим. И сейчас они находят аргументацию того, почему Минские соглашения, согласованные Порошенко – это хорошо, а то же самое, если это делает Зеленский – это плохо. То есть, эта акция не против качества, а против фамилии.

Сам Порошенко постоянно меняет риторику – когда нужно, он агитирует за Харьковские соглашения, за единение с Россией, когда надо – за Партию Регионов, и когда надо – за Нашу Украину или против России. То есть это человек без хребта, и потому он может говорить что угодно.

Читайте такжеСообразили на троих: что выйдет из объединения Порошенко, Тимошенко и ВакарчукаОбъективно такими акциями он стабилизировал свою лидерскую позицию в оппозиционной среде. И в этом плане подпись под заявлением трех – Порошенко, Тимошенко и Вакарчука – следует считать ошибочной. Так как больше всего этим воспользовался Порошенко и Европейская Солидарность – акции ассоциируются с ним, усиливают его и ослабляют остальных, которые на его фоне выглядят лицами, находящимися на дополнительных ролях.

Поэтому смысл для Порошенко в этих акциях есть, а его интерес в политическом усилении состоит во все большем отдалении от перспективы сесть на скамью подсудимых, потому власть вынуждена договариваться именно с ним как с основным держателем сил на акциях.

Порошенко заинтересован в том, чтобы раскол нации продолжался – это один из способов его сохранения в политике. Поэтому вполне очевидно, что такое течение будет продолжаться – в этом задействована большая часть бывшей гуманитарной, культурной элиты, которая стала элитой для среды порошенковских сил. И они будут продолжать акции, хотя бы ради оправдания собственной позиции. И резко прекратить это не удастся – это так не работает и раскол, который состоялся, будет сохраняться годами и его долго нельзя будет нивелировать.

Александр Доний, политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, глава художественного объединения "Остання барикада", специально для Главреда

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