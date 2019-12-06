Почему Вакарчук и Тимошенко зря побежали к Порошенко

Порошенко затеял очередную игру против Зеленского

Партии "Европейская солидарность", "Голос" и "ВО "Батькивщина" подписали общее обращение к украинцам накануне встречи лидеров стран Нормандской четверки, в котором призвали президента не переходить красные линии, а также призвали украинцев выйти 8 декабря на Майдан.

Для Порошенко смысл в этом заявлении определенно был. Для него ситуация беспроигрышная – если Зеленский переступит так называемые красные линии, то те, кто находится в ситуативной оппозиции, будут принимать к себе всех тех, кто этим недоволен. Но при этом все ее представители должны будут делить избирателей между собой, так как мы все понимаем, что прежде всего – идет борьба за избирателей. Причем то, что ждать выборов в Раду нам придется не четыре года, а раньше, такая гипотеза есть и как раз на это они рассчитывают. А если Зеленский все-таки достигнет успеха, то вообще можно будет сказать, мол мы подстраховывали президента, помогали и показывали ему реакцию общественности.

Читайте такжеПосеявшие бурю сторонники Порошенко заскулили, получив обраткуНа самом деле, ситуация, в которой сейчас находится Зеленский, как раз и была создана Петром Порошенко. Именно его неспособность эффективно действовать во время российской агрессии привела к Минским соглашениям, которые фактически являются договоренностями с врагом. И сегодня Зеленскому необходимо решить – будет ли он выполнять требования России, поскольку Минские соглашения де-факто являются требованиями Кремля.

Порошенко играет в простую игру – будучи автором ситуации, в которую мы все попали, он превратил ее в такую, которую якобы создал Зеленский, а сам ушел в оппозицию.

Но Зеленский лишь идет путем Порошенко – он проторил этот коридор под названием "Минские соглашения и формула Штайнмайера", просто оказался хитрее и заморозил ситуацию. А разгребать ее теперь приходится Зеленскому.

При этом для Тимошенко и Вакарчука присоединиться к Петру Алексеевичу было плохой идеей.

Конечно, обычный избиратель не может в этом разобраться, но они как политики, должны были бы в этом разобраться. Особенно – Юлия Владимировна, но думаю, она как раз принимала решение на эмоциях на фоне неудовлетворенности действиями Зеленского, тем более, что ранее она уже перешла в оппозицию.

Для Вакарчука после подписания этого заявления угроза наибольшая, так как его не раз обвиняли в том, что он является проектом Европейской солидарности, и в том, что он делал все для победы Петра Алексеевича и был спойлером для Зеленского. Более того, Вакарчук не понимает, что его электорат и электорат Порошенко очень схожи и как раз они должны между собой конкурировать, а тут получается, что Вакарчука просто съедают.

Однако, несмотря на исход переговоров, Зеленскому не стоит рассчитывать на очередной Майдан, так как настроение у людей совсем не майданное. Люди уже поняли, что лучше выходить на выборы, чем на Майдан.

Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком, специально для Главреда