Дело Шеремета: полиция провела обыски у еще двоих волонтеров

Евгений Акастелов / Фото facebook.com/evgeniy.akastiolov

Национальная полиция провела обыски в квартире волонтеров Евгения и Натальи Акастеловых. Следственные действия проходили в рамках расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

О проведении обыска в ночь на 13 декабря в Facebook написал сам Евгений Акастелов.

"У меня дома полиция, будет обыск", - говорится в сообщении.

Скриншот / facebook.com/evgeniy.akastiolov

Акастелов был "сотником" во времена Евромайдана, руководил обороной на улице Институтской. По словам экс-нардепа Игоря Мосийчука, Евгений Акастелов является другом волонтера Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве Шеремета.

Скриншот / t.me/mosiychuk72/1194

Напомним, 12 декабря правоохранители задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. В частности, были задержаны музыкант и доброволец Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко. Также в деле фигурирует доброволец Петр Киян. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что задержанным объявили подозрение.

Согласно выводам следствия и экспертов, волонтер, медик Юлия Кузьменко и военный, рок-музыкант, лидер группы Riffmaster Андрей Антоненко закладывали бомбу под автомобиль журналиста Павла Шеремета.