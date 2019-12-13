Wizz Air планирует запустить рейсы из Европы в ОАЭ, Индию и Африку

Полеты Wizz Air Abu Dhabi стартуют во второй половине 2020 года / Фото Reuters

Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air планирует создать дочернюю компанию Wizz Air Abu Dhabi в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщил экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава.

По его словам, полеты из европейских городов в Арабские Эмираты начнутся уже во второй половине 2020 года. При этом сообщением между Европой и ОАЭ авиакомпания Wizz Air не ограничится.

"Деятельность новой авиакомпании будет сфокусирована вначале на тредационных рынках - перевозки между ОАЭ и городами стран ЕС, а в последствии распространиться на Ближний Восток, Африку и Индию", - написал Кава в Facebook.

Флот Wizz Air Abu Dhabi будет насчитывать 50 самолетов A321neo. Кава также напомнил, что сейчас у авиакомпании уже есть "дочка" Wizz Air UK, которая осуществляет полеты в Великобританию.

Скриншот / facebook.com/alexander.kava

При этом экс-заместитель министра инфраструктуры не исключает, что и украинцы в недалеком будущем смогут дешево летать в Индию, Африку и ОАЭ вместе с компанией Wizz Air Abu Dhabi.

Скриншот / facebook.com/alexander.kava

Напомним, ранее стало известно, что у Wizz Air Украина расписание пополнилось 6 новыми маршрутами – на этот раз из Запорожья. Самолеты авиакомпании полетят дважды в неделю в польские Гданьск, Вроцлав и Краков, а также в австрийскую Вену и литовский Вильнюс.