У Wizz Air шесть новых маршрутов из Украины

У Wizz Air шесть новых маршрутов из Запорожья / Reuters

У Wizz Air Украина расписание пополнилось 6 новыми маршрутами – на этот раз из Запорожья.

Самолеты авиакомпании полетят дважды в неделю в польские Гданьск, Вроцлав и Краков, а также в австрийскую Вену и литовский Вильнюс.

Бронирование билетов пока недоступно, однако уже известна цена билетов – от 569 грн.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Wizz Air в ноябре запустит шесть новых рейсов из Международного аэропорта в Одессе и один рейс из Международного аэропорта Львов им. Даниила Галицкого.