На Ровенщине на предприятии произошло смертельное ЧП

На Ровенщине на предприятии погиб оператор / rv.npu.gov.ua

В поселке Мизоч Здолбуновского района Ровенской области произошел взрыв на частном предприятии, погиб 24-летний сотрудник - местный житель, который работал оператором.

Правоохранители узнали о взрыве в четверг утром, 12 декабря, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Ровенщине.

По данным ведомства, на месте смертельного чрезвычайного происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что оператор зашел в помещение, в котором находились баллоны с углекислым газом, а через несколько минут произошел взрыв и начался пожар.

Правоохранители также установили, что взрыв услышал охранник, позвал на помощь еще одного сотрудника предприятия, и вместе они потушили огонь. Приехали медики, но не смогли спасти жизнь пострадавшего.

После взрыва на предприятии начато производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель человека.

На Ровенщине на предприятии погиб оператор / rv.npu.gov.ua

Напомним, в конце ноября в Харькове рано утром на территории одного из гаражных кооперативов произошел пожар, был взрыв. После пожара и взрыва разрушен один гараж, под завалами обнаружили тела.