Жуткая история: в Кабмине рассказали, что творят врачи с женщинами в роддомах

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Громадное количество акушеров-гинекологов в роддомах Украины регулярно стимулируют роды в будни − дабы не выходить на смены в выходные.

Соответствующий вывод благодаря статистике, основанной на объяснениях экспертов и самих рожениц, сделал министр Кабмина Дмитрий Дубилет. Чиновника крайне смутили показатели родов в различные дни недели. Они свидетельствуют о том, что после 1990-го количество родов в будни резко выросли.

"Если в советские времена шансы родиться в любой день недели были примерно одинаковыми, то сейчас процент в выходные резко сократился. Например, если вы родились после 1990 года, вероятность родиться во вторник на 50% выше, чем в воскресенье!," - написал Дубилет.

По словам министра, "вспышки" рождаемости во вторник объясняются тем, что именно на этот день чаще всего назначают кесарево сечение.

"Почему эта статистика пугает? Как мне объяснили специалисты, любое искусственное стимулирование более ранних родов - это не очень хорошо для здоровья", -подытожил Дубилет.

Напомним, ранее Дубилет рассказывал о том, что как хочет провести централизацию Кабмина, которая сэкономит много бюджетных средств. До этого министр поведал, как пройдет т.н. "электронная" перепись населения Украины.