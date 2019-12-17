В Слуге народа подали в суд на "фюрера" Порошенко

На Петра Порошенко подают в суд / Reuters

Народный депутат от партии Слуга народа Александр Качура заявил о том, что подал в суд на бывшего президента Петра Порошенко.

По его словам, иск касается защиты достоинства и деловой репутации. В частности, Качура напомнил, что экс-нардеп Татьяна Черновол, которая баллотировалась в Раду от Европейской солидарности, обвинила Качуру, что во время Евромайдана возглавлял центральную организацию Украинский выбор Виктора Медведчука.

"Я подаю исковое заявление, где будут ответчиками Татьяна Черновол, Прямой канал, 5 канал и лично Петр Алексеевич как бенефициар этого канала. Это будет иск о защите достоинства и деловой репутации, потому что та вся информация, которая размещена, она полностью фейковая. Я 2013-14 годах был на Майдане, и моя организация активно там работала. Мы горели в Доме профсоюзов и для меня неприемлемы такие обвинения", – заявил Качура Буквам.

Читайте также"С барского плеча": Порошенко дал средства на залог для скандального генералаКачура назвал заявление Черновол фейком и заявил, что никогда не был руководителем Украинского выбора.

В то же время он подтвердил, что ранее действительно участвовал в совместной акции с молодежной организацией Украинского выбора и сделал совместное фото.

"А по поводу Петра Алексеевича, я хочу, чтоб вы поняли вообще всю хронологию событий. После слов Черновол я публиковал из реестра эту информацию. Ее блог через минуту после публикации дали 5-й и Прямой на своих сайтах. А мой ответ, опровержение – нет. Я подхожу к Петру Алексеевичу и говорю: "Петро Алексеевич, вы вообще на защите прав граждан стоите как президент пятый?" Он говорит "Да, да". Я говорю: "Вот у вас на вашем телеканале, где вы являетесь бенефициаром и собственником, разместили откровенно фейковую информацию. Согласно Гражданского Кодекса я имею право на опровержение. То есть, как вы считаете, я имею на это право?". А он говорит в ответ: "Ми нічого по вам знімати не будемо, ніяку інформацію". И добавляет, мол, идите в суды, суды в ваших руках. То есть я ему говорю: "Петро Алексеевич, извините, конечно, но уже не те времена, может, у вас было такое ручное управление, у нас такого сейчас нет". Он сразу взбесился. А другие депутаты видят, что некомфортно их фюреру, и давай меня отваживать – давайте идите отсюда, и так дальше", – добавил Качура.

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Напомним, ранее глава Госбюро расследований Роман Труба заявил о том, что против Порошенко открыто уже 15 дел.