Труба обвинил Порошенко в интригах с отстранением его от должности главы ГБР

Роман Труба / РБК

Директор Госбюро расследований Роман Труба дал понять, что за отстранением его от должности стоит экс-президент Петр Порошенко.

"В снятии директора ГБР с должности заинтересован один участник уголовных производств. Сценарий с аудиозаписями на анонимном Телеграмм-канале, "дела Майдана", производства, к которому я не имею отношения - это его игра, в которой оказалось замешано руководство государства и правоохранительные органы. Заинтересованные личности создали все условия, чтоб у парламента и у руководства страны не осталось выбора", - пояснил Труба в интервью Стране.

При этом он назвал себя единственным руководителем силовых органов, который начал возбуждать дела против Порошенко.

Читайте такжеПодозреваемого в коррупции кума Трубы выпустили под залог - СМИ"Сегодня таких дел (против Порошенко - ред.) уже 15. Некоторые из них были зарегистрированы еще весной этого года, другие же - совсем недавно. Каждое уголовное производство сложное, по каждому из них ведутся десятки следственных действий. Это очень трудоемкий процесс, требующий высокого профессионализма, внимания и выдержки. К слову, эти дела расследуют всего лишь 7 наших следователей.

В одном из уголовных производств следователи подготовили проект подозрения Петру Порошенко и направили в Генпрокуратуру для ознакомления и получения согласия, поскольку Петр Порошенко - народный депутат, на оглашение ему подозрения необходимо согласие Верховной Рады. Проект подозрения лежит в Генпрокуратуре уже два месяца. Результаты этого рассмотрения не знают ни следователи, ни ГБР", - добавил директор ГБР.

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Напомним, ранее в среду, 3 декабря, депутаты из числа монобольшинства в Раде уволили главу ГБР Романа Трубу. Нового полноценного директора ведомство получит приблизительно через 3,5 месяца после его отставки.