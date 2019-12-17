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Аномальное тепло: синоптики удивили прогнозом

17 декабря 2019, 19:21

В Украине 18 декабря будет наблюдаться теплая погода, осадков не ожидается.

По информации синоптиков, в среду 18 декабря в нашей стране будет держаться аномальное тепло.

В Украине температура воздуха ночью будет в среднем +2...+5 градусов, а днем от +5…+16 градусов.

На западе погода будет солнечной и без осадков. Температура воздуха ночью в западных регионах составит +3…+6 градусов, днем +11…+16 градусов.

На севере Украины также солнечно и без осадков. Температура воздуха ночью будет +2…+5 градусов, днем +11…+13 градусов.

В центре Украины также без осадков, температура воздуха ночью будет +2…+5 градусов, днем +6…+8 градусов.

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На востоке Украины погода будет солнечной. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +5…+8 градусов.

На юге погода без осадков. Температура воздуха ночью +3…+6 градуса, днем +3…+5 градусов. В Крыму температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +11…+13 градусов. 

Как ранее мы писали, синоптик Наталья Диденко обещает весну в декабре до конца этой недели.

Также отметим, небольшое похолодание ожидается в день Святого Николая, 19 декабря.

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