Медведи окончательно проснутся: синоптик порадовала прогнозом погоды

Погода в Украине будет очень теплой / Фото pixabay.com

Погода в Украине будет радовать украинцев весенним теплом до конца текущей недели. Местами температура воздуха будет достигать +15 градусов. Такой прогноз погоды сделала синоптик Наталья Диденко.

В частности, в среду, 18 декабря, в Украине будет очень тепло. Осадки не прогнозируются – их отгонит от Украины антициклон Urte из районов Черного моря. Ветер ожидается юго-западный, умеренный.

"Похоже, что завтра окончательно проснутся все медведи, сурки и кто там еще засыпает на зиму. А как можно спать, когда температура воздуха в Украине в течение дня будет достигать 18-го декабря +7… +13 градусов, а на Западе и Юге ожидается +10… +15 градусов", - написала синоптик в Facebook.

Погода в Киеве завтра также будет сухой и теплой. Столбики термометров поднимутся до +12 градусов. Дожди в Украине ожидаются ближе к субботе, резюмировала синоптик.

Фото facebook.com/tala.didenko

Детальный прогноз погоды на неделю можно прочитать в материале Главреда.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода на Новый год 2020.

Кроме того, синоптик дал украинцам новый прогноз погоды на Рождество. Прогноз погоды говорит о том, что праздник украинцы встретят с крепкими морозами и снегом.