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Сотни тысяч на "джинсу" и блогеров: в Сеть слили документы из АП Порошенко

19 декабря 2019, 11:05

Опубликованы отрывки из неофициального медиа-плана АП Петра Порошенко.

Порошенко, Цеголко
Опубликованы отрывки из неофициального медиа-плана АП Петра Порошенко / УНИАН

В Офисе президента обнаружили документы, подтверждающие, что в Администрации президента Петра Порошенко занимались размещением заказные материалы в СМИ и координировали блогеров в соцсетях.

Как сообщает источник Kyiv Post, соответствующие документы обнаружили в кабинете, который ранее занимал глава отдела связей департамента информационной политики АП Порошенко Владимир Горковенко.

"Документы являются отрывками из неофициального медиа-плана администрации и касаются 2015-2016 годов. Из них следует, что президентская команда заказывала средствам массовой информации, что писать и каких политологов цитировать", - пишет издание.

Читайте такжеМинистр культуры Бородянский намерен сажать как журналистов, так и блогеровВ свою очередь Горковенко заявил, что не забывал никаких документов и не занимался размещением "джинсы", а пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко проигнорировал обращение издание.

В одном из документов перечислены несколько газет, которые должны были получить деньги за размещение материалов – Сельские вести, Комсомольская правда, Украина молодая, Газета по-украински, Комментарии, Факты и комментарии и Сегодня.

Кроме того, 874 тысячи долларов наличными должны были выплатить семи радиостанциям во время местных выборов 2015 года за размещение информационных сообщений в выпусках новостей. Причем из этой суммы только 48 тысяч должны были перечислить на банковские счета радиостанций, остальные – к уплате наличными.

Представитель радиостанции Хит ФМ подтвердил, что информационные сообщения в выпусках новостей не помечаются как реклама, и обычно продаются в пакете с обычной рекламой.

Кроме того, один из документов детализировал информационную кампанию, которая должна была сопровождать назначение Виталия Ковальчука представителем президента в Кабмине в мае 2016 года. Причем в кампании должны были участвовать лояльные политологи – Владимир Фесенко, Вадим Карасев и Андрей Золотарев, которые действительно положительно прокомментировали назначение Ковальчука.

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В одном из документов указано, что команда Порошенко потратила 72,8 миллиона гривен (3 миллиона долларов) на предвыборную рекламу партии Наш Край на основных телеканалах.

По словам политконсультанта Екатерины Коваль, она несколько лет координировала работу десятков блогеров, которые поддерживали Порошенко в соцсетях. По ее словам, около 20 самых популярных блогеров получали плату за свои услуги, доходящую до 1500 долларов в месяц. Среди блоггеров, которые, по словам Коваль, входили в сеть, были популярные в Facebook Серж Марко (Александр Карпюк) и Мартин Брест (Олег Болдырев), но они отрицают, что получали деньги за свою поддержку президента Порошенко в соцсетях.

Напомним, ранее журналисты провели расследование, сколько заработали боты на выборах в Украине.

Петр Порошенко администрация президента Владимир Горковенко блогеры
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