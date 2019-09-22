Сколько заработали боты на выборах в Украине: немалые цифры

Боты заработали свыше 600 тысяч гривен на весь коллектив / Фото: laowai.ru

Журналист программы Следствие.Инфо Василий Бидун на протяжении шести недель работал ботом на крупнейшей в стране ботоферме и писал комментарии в поддержку политиков, от которых такого подхода избиратели явно не ожидали.

Как отмечается в видео программы, опубликованному в YouTube, среднестатистический бот может за шесть недель заработать девять тысяч гривен.

Уточняется, что средняя стоимость одного комментария составляла 60 центов (15 гривен). За месяц группа, в которой работал Василий, накомментировала более, чем на 609 тысяч гривен.

Журналисты в ходе расследования вышли на главный офис ботофермы, поэтому решили провести эксперимент, чтобы узнать, какие именно услуги предоставляет "агентство" и сколько это стоит. Помочь в расследовании вызвался бывший нардеп Егор Соболев, который, по легенде, заказывал ботов для своего нового проекта. Встретился с ним политтехнолог Валерий Савчук, который после выборов утверждал, что к ботофермам не причастен.

"В хорошие времена, у нас доходило за один комментарий до двух долларов. На этих парламентских выборах мы делали это за 5-7 тысяч долларов – это 10 тысяч комментариев", – рассказывал политтехнолог Соболеву, не подозревая, что его снимает скрытая камера.

Расследователи показали, что услугами ботов пользовался кандидат в депутаты от Слуги народа Сергей Сивохо, скандальный экс-нардеп Сергей Шахов, а также политсилы Анатолия Гриценко и даже Святослава Вакарчука. Пресс-службы политиков или они лично впоследствии отрицали причастность к найму ботов для своей предвыборной кампании.

Напомним, политтехнолог Дмитрий Раимов сообщил, что в Украине одна из лучших ботоферм находится в Администрации президента Петра Порошенко.