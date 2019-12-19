Блокада центра Киева: Нацкорпус перекрыл движение авто по Крещатику

Нацкорпус перекрыл движение транспорта по Крещатику / nationalcorps.org

В четверг, 19 декабря, в Киеве около тысячи представителей партии Национальный корпус перекрыли движение транспорта по главной улице столицы – Крещатику.

Таким образом они выразили свой протест против принятия закона об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Активисты стоят на Крещатике возле пересечения с улицей Богдана Хмельницкого. Они держат флаги с символикой Национального корпуса, Ассоциации фермеров и национальные флаги.

Также участники акции держат плакаты с надписями: "Землю фермерам, а не олигархам!", "Нет - продаже земли иностранцам!", "Народ против продажи земли", "Долой иностранных агентов!" и "Сначала аудит, потом рынок".

Митингующие не пропускают весь автомобильный транспорт, кроме карет скорой помощи. Движение по Крещатику от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной заблокировано.

Напомним, недавно, полиция применила силу против протестующих под зданием Верховной Рады после того, как группа людей начала установливать палатки.