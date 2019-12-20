"Порежу и съем": "слуга народа" пожаловался на угрозы Кивы

Илью Киву обвинили в том, что он угрожал нардепам / УНИАН

Народный депутат от партии Слуга народа Андрей Мотовиловец заявил о том, что ему угрожал нардеп от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива.

"Слуга народа" рассказал, что угрозы поступили в ходе потасовки во время ночного заседания аграрного комитета Верховной Рады.

Мотовиловец подчеркнул, что Кива обвинил его в том, что он нападает на женщин и пообещал "порезать и съесть".

"Юлия Владимировна (Тимошенко — ред.) дала команду Оппоблоку (ОПЗЖ — ред.) блокировать. Я подошел для того, чтобы закрыть руководителя комитета, чтобы он мог продолжить заседание. Королевская начала меня оттаскивать. Они набежали и начали кричать, что я бью женщину, и начал он (Илья Кива — ред.) кричать, что он будет резать меня на части и будет меня кушать", — рассказал Мотовиловец в комментарии Радио Свобода.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Верховной Раде произошла потасовка между народными депутатами во время заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики.