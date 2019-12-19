"Больной на голову", "Рот закрой": нардепы устроили потасовку в Раде из-за рынка земли

В Раде произошел конфликт между нардепами / Агрополит

В среду вечером, 18 декабря, в Верховной Раде произошла потасовка между народными депутатами во время заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

В частности, представители Батькивщины и Оппозиционной платформы – За жизнь заблокировали президиум комитета. Они также выкрикивали "Позор" и стучать по столам пачками бумаг и разбрасывать их.

При этом лидер Батькивщины Юлия Тимошенко схватила бумаги, лежавшие на столе перед главой комитета, и выбросила их на пол.

/ Фейсбук Е.Кравчук

Кроме того, между представителями Слуги народа и заблокировавших работу депутатов произошли стычки. Наиболее активным оказался нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. Он бросался на оппонентов и выкрикивал в их адрес угрозы.

/ Фейсбук Д.Соломчука

Кива также устроил перебранку с другими присутствовавшими в зале депутатами, причем оппоненты обменивались нелицеприятными репликами: "Больной на голову", "Рот закрой".

В конечном итоге Кива настолько завелся, что его с трудом смог успокоить его коллега по фракции ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Как известно, аграрный комитет Рады рассматривал поправки об обороте рынка земли сельскохозяйственного назначения, против чего жестко выступают Батькивщина и ОПЗЖ.

В конечном итоге в работе комитета решили объявить перерыв. Рассмотрение правок в закон планируется продолжить 19 декабря.

На драку нардепов в Раде уже отреагировали в Сети:

"Еще б чуть-чуть, и Кива в порыве страсти избил бы Шуфрича От были бы классные новости)", "ОПЗЖ і Батьківщина роблять штучне дихання своєму рейтингу", "Сборище имбицилов... в этой стране ещё долго нормальной жизни не будет. Кива вообще шизофреник, как только такие люди в Раду проходят", "Дурдом", - пишут пользователи в комментариях под видео.

Напомним, недавно, полиция применила силу против протестующих под зданием Верховной Рады после того, как группа людей начала установливать палатки.