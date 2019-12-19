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"Больной на голову", "Рот закрой": нардепы устроили потасовку в Раде из-за рынка земли

19 декабря 2019, 08:36

Наиболее активным оказался нардеп Илья Кива, который бросался на оппонентов и выкрикивал в их адрес угрозы.

В Раде произошел конфликт между нардепами / Агрополит

В среду вечером, 18 декабря, в Верховной Раде произошла потасовка между народными депутатами во время заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

В частности, представители Батькивщины и Оппозиционной платформы – За жизнь заблокировали президиум комитета. Они также выкрикивали "Позор" и стучать по столам пачками бумаг и разбрасывать их.

При этом лидер Батькивщины Юлия Тимошенко схватила бумаги, лежавшие на столе перед главой комитета, и выбросила их на пол.

/ Фейсбук Е.Кравчук

Кроме того, между представителями Слуги народа и заблокировавших работу депутатов произошли стычки. Наиболее активным оказался нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. Он бросался на оппонентов и выкрикивал в их адрес угрозы.

/ Фейсбук Д.Соломчука

Кива также устроил перебранку с другими присутствовавшими в зале депутатами, причем оппоненты обменивались нелицеприятными репликами: "Больной на голову", "Рот закрой".

В конечном итоге Кива настолько завелся, что его с трудом смог успокоить его коллега по фракции ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Как известно, аграрный комитет Рады рассматривал поправки об обороте рынка земли сельскохозяйственного назначения, против чего жестко выступают Батькивщина и ОПЗЖ.

В конечном итоге в работе комитета решили объявить перерыв. Рассмотрение правок в закон планируется продолжить 19 декабря.

На драку нардепов в Раде уже отреагировали в Сети:

"Еще б чуть-чуть, и Кива в порыве страсти избил бы Шуфрича От были бы классные новости)", "ОПЗЖ і Батьківщина роблять штучне дихання своєму рейтингу", "Сборище имбицилов... в этой стране ещё долго нормальной жизни не будет. Кива вообще шизофреник, как только такие люди в Раду проходят", "Дурдом", - пишут пользователи в комментариях под видео.

Напомним, недавно, полиция применила силу против протестующих под зданием Верховной Рады после того, как группа людей начала установливать палатки. 

Верховная Рада драка нардепы потасовка Батькивщина рынок земли Илья Кива Оппозиционная платформа - За жизнь
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