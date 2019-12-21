В Киеве по-дурацки погиб мужчина

В Киеве мужчина выпал из окна, которое не открывается, вместе со стеклом и погиб / kiev.informator.ua

В ночь на субботу, 21 декабря, в Деснянском районе Киева по-дурацки погиб мужчина - на лестничной клетке жилого дома вместе со стеклом выпал из окна, которое находится между восьмым и девятым этажами и не открывается.

Трагедия произошла на ул. Киото, 9 около 01:30, пишет Информатор.

Издание выяснило, что мужчина упал на клумбу у дома и получил травмы, несовместимые с жизнью.

"На вид погибшему около 30 лет… При каких обстоятельствах случилось происшествие, неизвестно", - отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Валерия Лобановского 14 декабря женщина жутким способом покончила с собой - выпрыгнула из окна, расположенного на 10-м этаже высотного дома.