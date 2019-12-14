В Киеве женщина жутким способом покончила с собой

В Киеве женщина выбросилась из окна высотки / kiev.informator.ua

В ночь на субботу, 14 декабря, в Киеве на проспекте Валерия Лобановского (раньше назывался проспект Краснозвездный) из окна, расположенного на 10-м этаже высотного дома, выпрыгнула 30-летняя женщина.

Инцидент произошел по адресу проспект Валерия Лобановского, 96, в результате падения женщина погибла, пишет Информатор со ссылкой на данные правоохранителей.

Издание узнало, что у погибшей остался маленький ребенок.

"…смерть наступила в результате падения из окна квартиры на 10-м этаже. Именно там со своей семьей проживала 30-летняя женщина. Что именно стало причиной такого поступка (прыжка из окна - Ред.) - неизвестно", - отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в городе Белая Церковь Киевской области молодая девушка родила ребенка в многоэтажке и вышвырнула новорожденного из окна квартиры. Ребенок погиб, его тело у дома обнаружила местная жительница.