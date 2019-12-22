Убийство Шеремета: в Киеве устроили акцию в поддержку подозреваемых

Подозреваемый Андрей Антоненко / Главред

В Центре Киева на Майдане Незалежности проходит музыкальный марафон Белыми нитками в поддержку ветерана АТО, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), врача Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь, подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Организаторы убеждены, что Антоненко, Кузьменко и Дугарь несправедливо удерживают за решеткой по делу об убийстве Шеремета.

"Творческое сообщество Украины - музыканты, художники, общественные деятели - возмущены этой ситуацией. Мы не верим в причастность Андрея, Юли и Яны к убийству Павла Шеремета. Мы считаем, что доказательств для обвинения недостаточно, а имеющиеся - не выдерживают никакой критики. Мы видим в этом деле политическую окраску и преследование и давление на активный слой общества. Мы требуем справедливого, беспристрастного правосудия в Украине", - отмечается на странице организаторов марафона в Facebook.

В марафоне принимают участие около 20 известных украинских певцов, музыкальных групп и спикеры (волонтеры, военные, адвокаты и родственники заключенных).

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Напомним, подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Фигурантами дела также являются супруги Владислав и Инна Грищенко.