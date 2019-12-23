Католический Сочельник 2019: синоптик спрогнозировала погоду в Киеве

В католический Сочельник 2019 погода в Киеве будет теплая, сообщила синоптик / УНИАН

Во вторник, 24 декабря (отмечается католический Сочельник 2019) в Киеве ожидается влажная и сравнительно теплая погода.

Накануне Рождества Христова у западных христиан в столице днем прогнозируется около +6 градусов и небольшой дождь, поделилась в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Эксперт предупредила, что погода в Киеве постепенно будет становиться прохладнее.

"..."минусы" придут ориентировочно 27-28 декабря. Тогда и наконец можно будет вспомнить, как выглядит снег...", - спрогнозировала синоптик.

Ранее сообщалось, что в Киеве 31 декабря минимальная температура ожидается -7 градусов, 1 января - 5 градусов мороза, а перед православным Рождеством Христовым (отмечается 7 января) "вжарят" морозы.