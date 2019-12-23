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Выбираем новогодние подарки на распродажах новости компании

23 декабря 2019, 17:55

Новогодние распродажи проводят практически все магазины и торговые площадки.

Ассортимент выбора настолько огромен, что очень легко растеряться в выборе подарков родным и близким. Презенты следует подбирать индивидуально, чтобы в них чувствовалось ваша забота и внимание. Именно поэтому главное, что следует учитывать при выборе подарка на Новый год, предпочтения человека, которому он делается.

Универсальные подарки

В последние годы самым актуальным презентом считается электроника и техника. Близким родственникам и любимым людям можно приобрести:

  • Смартфон. Это уже давно не только средство связи, но и девайс для игр, работы, интернет-серфинга, общения в соцсетях и т.д. Для любителей качественных снимков стоит выбирать камерофоны, для мобильных геймеров – устройства с мощным процессором и аккумулятором, а для тех, кто любит читать со смартфона – фаблеты. Новогодние скидки помогут недорого купить не только девайс, но защитное стекло, чехол и другие аксессуары для него.
  • Смарт-часы и фитнес трекеры. Эти гаджеты синхронизируются со смартфоном и позволяют рассчитывать дневную активность и показатели здоровья человека. Также с их помощью можно просматривать сообщения, которые приходят на телефон. Устройства различаются функционалом и материалами изготовления. Новогодние скидки в магазинах электроники позволяют купить девайсы премиум класса по доступным ценам.
  • Планшет. Удобный и практичный гаджет для работы, учебы и развлечений. Планшет станет отличным подарком ребенку, ведь на нем удобно читать, просматривать видео, играть в игры. Некоторые модели позволяют рисовать – такие устройства придутся по душе юному художнику.

Универсальные новогодние подарки для детей – игрушки. Это могут быть как стандартные милые мягкие игрушки, куклы и машинки, так и интерактивные игрушки, оригинальные конструкторы, коллекционные игрушки, бластеры и трансформеры.

Подбираем подарки по интересам

  • Самые желанные подарки геймеров – это новые игровые консоли и игры к ним, VR и другие аксессуары.
  • Для увлеченных технологиями родственников и друзей следует выбирать робототехнику, дроны, радиоуправляемые машинки и другой транспорт, интересные новинки в мире электроники.
  • Для начинающего фотографа по акции перед Новым годом можно приобрести портативный фотопринтер, штатив, объектив или чехол для камеры и прочие необходимые аксессуары.
  • Для тех, кто заботится об экологии, можно выбрать товары из биоразлагаемых и безопасных для природы материалов.
  • Любителя активного отдыха впечатлит электровелосипед, самокат или скейт. Такой транспорт не только модный и стильный, но и экологичный.
  • Для тех, кто тщательно следит за своим здоровьем, распродажа на Новый год позволит подобрать массажеры, смарт-тонометр, трекер сна, витаминометр или другой гаджет.

Большие предновогодние скидки предлагает интернет-магазин Цитрус. На заказе подарка на сайте до конца года можно сэкономить до 70%.

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