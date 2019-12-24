В Минздраве просят не давать детям много сладкого на праздники

В ведомстве напомнили, что чрезмерное употребление сахар чревато рядом заболеваний.
В Министерстве здравоохранения Украины рекомендовали родителям во время праздников не позволять детям употреблять в пищу много сладостей, поскольку выходные дни не должны стать "каникулами" от здорового образа жизни.
"Особенно это касается детей, которые обычно получают много вкусностей в подарок. Однако чрезмерное потребление сладостей может стать причиной зубного кариеса, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа. Ведь большинство магазинных сладостей содержат много сахара и вредных трансжиров", - сообщает пресс-служба ведомства.
В Минздраве обнародовали перечень советов, которыми должны пользоваться сознательные родители:
- Ограничьте уровень потребления сахара до 5% от общего количества потребленных калорий. Такое количество свободного сахара находится в стакане фруктового сока в пяти чайных ложках сахара, если речь идет о суточную норму.
- Замените конфеты и кондитерские изделия альтернативными сладостями. Это могут быть свежие и сухие фрукты, десерты на основе орехов, сыра, несладкие йогурты, компоты и полосе пастила, натуральный зефир.
- Будьте настойчивы. Даже если с первого раза ребенок отказалась от здорового десерта, продолжайте предлагать.
- Ограничьте потребление сладких напитков. Особенно это важно для детей раннего возраста, традиционно потребляют несколько порций сока в день.
- Праздничное оформление и подача пищи привлечет внимание ребенка и привлечет попробовать новое блюдо.
- Внимательно изучайте маркировку продуктов, которые вы предлагаете детям.
- Откажитесь от приема пищи с трансжирами.
- Готовьте домашние сладости вместе с детьми. Тогда вы будете уверены в качестве всех ингредиентов, которые используете. Кроме того, это создаст атмосферу настоящего семейного праздника.
Напомним, Главред опубликовал советы диетолога для здорового новогоднего меню.