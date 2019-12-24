В Украине подняли соцвыплаты на детей: подробности и детали

Гривны. Иллюстративное фото / ТСН

Правительство Украины приняло решение увеличить соцвыплаты для детей-сирот и детей с инвалидностью.

Согласно соответствующему решению Кабмина от 24 декабря, в 2020-м будут повышены выплаты для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки - с двух до двух с половиной прожиточных минимумов.

Таким образом, рост выплаты составит более тысячи гривен в месяц на одного ребенка.

Выплаты детям с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях, вырастут с двух до трех с половиной прожиточного минимума (+3 тысяч гривен в месяц на одного ребенка-инвалида).

Кроме того, в 2020-м соцвыплаты увеличатся на 30% на ребенка для родителей-воспитателей и приемных родителей (один прожиточный минимум для детей соответствующего возраста).

Напомним, ранее Главред опубликовал материал о повышении пенсий в Украине в 2020-м.