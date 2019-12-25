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Стало известно, кто из "слуг народа" заменит Трубу в ГБР

25 декабря 2019, 11:00

Зеленский в течение 5 дней сроком до трех месяцев должен назначить исполняющего обязанности директора Госбюро.

ДБР
Стало известно, кто может стать и.о.главы ГБР / Скриншот

Временным и.о. ГБР вместо уволенного 3 декабря Романа Трубы будет назначена депутат от Слуги народа Ирина Венедиктова.

Отметим, информацию об этом сообщил Telegram-канала Политика Страны со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отметим, что после вступления в силу закона о ГБР, все прежнее руководство лишилось своих полномочий и президент в течение 5 дней сроком до трех месяцев должен назначить исполняющего обязанности директора Госбюро.

"Ирина Венедиктова присоединилась к Зе-команде еще до выборов президента. В политических кругах ее связывают с Аваковым. Хотя, по другим данным, она в последнее время старается ориентироваться напрямую на Зеленского", - сообщает Telegram-канал.

Ирина Венедиктова: что о ней известно

Ирина Валентиновна Венедиктова – профессор юридических наук, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин института им. В. Н. Каразина в Харькове. Венедиктова стала экспертом по вопросам проведения судебной реформы в команде новоиспеченного президента Владимира Зеленского.

Семья

Ирина Венедиктова замужем за Денисом Колесниковым. Он является сотрудником киберполиции Украины. Семья воспитывает сына Даниила и дочь Аделину. 

Образование

Среднее образование получила в одной из харьковских школ. Затем училась на юридическом факультете в ХНУ имени Каразина, где сейчас и работает.

Прошла курс, посвященный международного коммерческому арбитражу, в Chartered Institute of Arbitrators.

Карьера и бизнес

О карьерном пути Ирины Венедиктовой известно мало. В открытом доступе удается найти только то, что она работает в Харьковском университете имени В.Н. Каразина, заведует кафедрой гражданско-правовых дисциплин. 

Эксперт Зеленского входит в редакционную коллегию журналов "Частное право", "Медицинское право". Является вице-президентом Фонда медицинского права и биоэтики Украины, а также председателем диссертационного совета юридического факультета. 

Венедиктова – судья третейского суда по медицинским делам. Занимает пост советника по вопросам юридического аудита в сделках по слиянию и поглощению в юридической фирме "Arbitis". 

С 2005 года и по сегодняшний день – возглавляет кафедру гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина.

Венедиктова занималась сопровождением деятельности инвестиционных фондов, разрешением корпоративных конфликтов, проведением юридических аудитов и реструктуризацией бизнеса,  подготавливала проекты законодательных нормативных актов, управляла международными юридическими проектами (в том числе – структуризация IT-бизнеса в различных юрисдикциях). 

Работает судьей действующего третейского суда при ВОО "Фундация медицинского права и биоэтики Украины". Является членом в таких организациях, как  CIArb и АПУ. Написала и опубликовала около 150 научных работ. 

С 2018 года входит в состав команды экспертов и советников новоиспеченного президента Владимира Зеленского. 

Читайте такжеСотрудники ГБР нашли в раздевалках спортклуба Порошенко скрытые камерыНапомним, ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал одобренный Радой закон о перезагрузке ГБР.

По данным, опубликованным на сайте парламента, 24 декабря законопроект №2116 возвращен в Раду с подписью главы государства.

В частности, закон усиливает полномочия директора ГРБ, разрешает переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса.

Кроме того, закон предусматривает, что президент назначает директора ГБР по представлению конкурсной комиссии без представления премьер-министра Украины.

ГБР исполняющий обязаности Роман Труба новости Украины
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