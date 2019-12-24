Отставка Трубы: Зеленский дал "зеленый свет" перезагрузке ГБР

Президент будет назначать директора ГБР по представлению конкурсной комиссии / Скриншот

Президент Владимир Зеленский подписал одобренный Верховной Радой закон о перезагрузке Государственного бюро расследований.

По данным, опубликованным на сайте парламента, 24 декабря законопроект №2116 возвращен в Раду с подписью главы государства.

В частности, закон усиливает полномочия директора ГРБ, разрешает переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса.

Кроме того, закон предусматривает, что президент назначает директора ГБР по представлению конкурсной комиссии без представления премьер-министра Украины.

Отметим, что в течение 5 дней со дня вступления закона в силу президент назначает исполняющего обязанности директора ГБР на срок до 3 месяцев.

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Напомним, 3 декабря, Верховная Рада поддержала президентский законопроект № 2116 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" касательно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований".