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Трубе пришла Труба: почему Рада уволила главу ГБР

3 декабря 2019, 14:37

Главред собрал все, чем известен нынешний глава ГБР.

Роман Труба
Роман Труба / Фото: РБК

В среду, 3 декабря, Верховная Рада поддержала президентский законопроект № 2116 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" касательно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований", согласно которому глава ГБР Роман Труба должен быть досрочно уволен с должности в день вступления закона в силу.

Накануне голосования в Раде, Национальное антикоррупционное бюро задержало бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры в 2014-2015 годах Игоря Щербину по подозрению в вымогательстве взятки в размере 150 тысяч долларов. Самого Щербину СМИ называют близким соратником директора ГБР Романа Трубы - в свое время он был заместителем Щербины в управлении ГПУ. Однако сам Труба все отрицает - по его словам, он узнал из новостей о том, что его бывший коллега за деньги обещал влиять на ход уголовных производств в ГБР.

К слову, сам Труба, не дожидаясь голосования за законопроект, предупредил, что его активно пытаются с должности. "Это означает лишь одно – мы неудобны для чиновников, мы им мешаем, поэтому они на любые меры, чтобы уничтожить ГБР", - написал Роман Труба в Телеграм.

Почему уволили Романа Трубу

В конце ноября этого года вокруг Романа Трубы разгорелся "кассетный скандал" - на телеграм-канале "Трубу прорвало" появился компромат на Романа Трубу - ряд аудиозаписей якобы из кабинета ГБР, на которых человек, голос которого похож на голос Трубы. В этих записях говорится о том, что Труба, якобы по указке главы Офиса президента Андрея Богдана и генпрокурора Руслана Рябошапки дает команды приостановить на время визита миссии МВФ обыски в ряде финансовых структур, указывает на лиц, которые контролирует расследование ГБР дел против Петра Порошенко, а также согласовывает проекты подозрения по отдельным чиновникам времен Петра Порошенко. Сам Труба назвал эти публикации фейком и провокацией, а потому не стал спешить со своей отставкой.

К слову, впоследствии именно эти записи стали одной из причин его увольнения, так как именно после их публикации впервые всерьез заговорили о перезагрузке ГБР и решили из отдельной структуры, которой ГБР было до голосования депутатов, сделать государственный орган.

Однако, и без них поводов для увольнения Трубы уже насобиралось предостаточно. Например, Трубу подозревают в сотрудничестве с экс-главой АП времен Януковича Андреем Портновым, которому Труба мог передавать информацию о запланированных допросах Петра Порошенко в ГБР, хотя сам глава ГБР это отрицает.

Роман Труба: биография

45-летний Роман Труба родился во Львове. Учился во львовской школе №70, которую окончил в 1992 году. После школы закончил юрфак Львовского государственного университета им. Ивана Франка по специальности "правоведение". С 1997 года начал работу стажером помощника прокурора в прокуратуре Франковского района Львова, после чего за пять лет работы из помощника прокурора дослужился сначала до старшего следователя прокуратуры Франковского района, а после, в 2003-м – стал старшим следователем прокуратуры Львова. На один год (2003-2004) Труба уходил из прокуратуры и работал юрисконсультом ЧП "Техреммаш", после чего снова вернулся на прежнюю должность старшего следователя. До 2014 года Роман Труба работал на разных должностях в прокуратуре Львовской области, после чего в феврале 2014 года приказом тогдашнего и.о. генерального прокурора Украины Олега Махницкого был переведён на работу в Генеральную прокуратуру Украины на должность первого заместителя начальника Главного следственного управления - начальника управления по расследованию особо важных дел ГПУ.

Спустя год, в 2015-м, Труба дослужился до начальника этого управления, однако после назначения генпрокурором Виктора Шокина Труба был понижен в должности, из-за чего уволился из ГПУ.

В ноябре 2017 Романа Трубу назначили директором ГБР путем конкурса. Роман Труба женат, растит дочь и сына.

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