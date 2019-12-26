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"Старое новое Рождество": эксперт разнесла миф о "католическом" празднике

26 декабря 2019, 05:35

Большинство православных церквей придерживаются григорианского календаря.

Рождество
Рождество / 1001eda.com

В Украине длительное время насаждался стереотип, что только католики празднуют Рождество 25 декабря. По словам религиоведа Виты Титаренко, большинство православных церквей придерживаются григорианского календаря.

"Стереотип насаждался годами и десятилетиями, что 25 декабря – это католическое Рождество. Никакое оно не католическое. Какие церкви остались на юлианском календаре и празднуют 7 января? Украинская церковь Московского патриархата, Украинская греко-католическая церковь, Русская православная церковь, Грузинская церковь, Иерусалимская церковь, афонские монахи", – рассказала Титаренко в комментарии Обозревателю.

При этом она указала, что остальные 11 православных церквей, в том числе и Константинопольский патриархат, празднуют 25 декабря.

"Мы имеем притяжение к Русской православной церкви, стереотипы о "католическом" Рождестве. Это то, что мы должны преодолеть, как мы преодолели непростой путь к получению автокефалии", – объяснила эксперт.

Кроме того, она считает, что логичнее было бы унифицировать праздники.

"Для верующих логичнее, что сначала Рождество, а потом должен быть Новый год. Я уже слышала народные шутки, что у нас Старый новый год и Старое новое Рождество. По логике мы могли бы праздники унифицировать. Страна живет по григорианскому календарю, а тут – юлианский", – подытожила религиовед.

Как ранее сообщал Главред, митрополит Православной церкви Украины Александр Драбинко заявил, что ПЦУ может ввести практику двойного Рождества.

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