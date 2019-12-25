Два Рождества: в ПЦУ сделали революционное заявление

Александр Драбинко / Пресс-служба УПЦ

Митрополит Православной церкви Украины Александр Драбинко неожиданное заявление относительно переноса даты празднования Рождества. По его словам, ПЦУ может ввести практику двойного Рождества.

"Касательно фразы владыки Епифания о переносе празднования, она была сказала еще в прошлом году и фактически вытянута из контекста. Потому что поместные православные церкви тоже празднуют Рождество Христово 25 декабря. Только в одном календаре это по григорианскому календарю, а другом – по юлианскому. И мы все равно не празднуем 7 января", – рассказал священнослужитель в интервью hromadske.

При этом он отметил, что перенос праздника может иметь добровольную практику. Кроме того, он напомнил, что для многих украинцев, учащихся или работающих за границей, это единственная возможность отметить праздник.

"Я считаю, что может быть двойное празднование. Кто желает и кому необходимо, можно праздновать 25, другим можно 7", – отметил Драбинко.

В то жен время он заверил, что ПЦУ полностью переходить на григорианский календарь не будет.

Как ранее сообщал Главред, в Православной церкви Украины рассказали о рисках, которые могут быть связаны с переходом ПЦУ на григорианский календарь