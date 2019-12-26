У Николаева фура уничтожила мост, опубликованы фото и видео

Под Николаевом уничтожен понтонный мост / Скриншот

В четверг, 26 декабря, под Николаевом - в селе Пересадовка - фура, которая везла контейнер, отправила под воду понтонный мост.

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром, под весом фуры был утоплен один из понтонов, пишет Новости-N со ссылкой на слова свидетелей.

Издание узнало, что после ЧП у фуры был пробит топливный бак, и в реку выливалось топливо. После инцидента по мосту нельзя было проехать, образовались пробки.

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Напомним, в начале октября под Николаевом произошло ДТП, в результате которого погибли две "шишки" из полиции - замначальника Главного управления Нацполиции Николаевской области полковник полиции Сергей Сидоренко и начальник управления противодействия наркопреступности ГУНП в регионе Владимир Иличко.