У Николаева фура уничтожила мост, опубликованы фото и видео

Под областным центром сегодня произошло ЧП.
В четверг, 26 декабря, под Николаевом - в селе Пересадовка - фура, которая везла контейнер, отправила под воду понтонный мост.
Чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром, под весом фуры был утоплен один из понтонов, пишет Новости-N со ссылкой на слова свидетелей.
Издание узнало, что после ЧП у фуры был пробит топливный бак, и в реку выливалось топливо. После инцидента по мосту нельзя было проехать, образовались пробки.
ЧП под Николаевом: видео с места происшествияЧП под Николаевом: фото с места происшествия
Напомним, в начале октября под Николаевом произошло ДТП, в результате которого погибли две "шишки" из полиции - замначальника Главного управления Нацполиции Николаевской области полковник полиции Сергей Сидоренко и начальник управления противодействия наркопреступности ГУНП в регионе Владимир Иличко.