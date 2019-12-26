Новый закон о медиа: у Зеленского определились, как будут регулировать работу СМИ в Украине

Проект закона о медиа скоро внесут в Верховную Раду/ Фото ТСН

Министерство культуры разработало проект закона о медиа, который должен будет урегулировать деятельность не только украинских СМИ, но и любых поставщиков массовой информации. В ближайшее время этот документ внесут в Раду.

Проект закона оказался в распоряжении Страны, которая и опубликовала основные новшества документа.

Новый закон о медиа: кто подпадает под действе документа

Главным органом, который будет осуществлять надзор за медиарынком в Украине, станет Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания. В проекте закона выписан ряд критериев, который поможет регулятору решить, подпадает ли интернет-медиа, ТВ или газета под его юрисдикцию. Издание уточняет, что Нацрада, в принципе, сможет подвести под свою "крышу" в принципе любого субъекта, который выкладывает информацию в публичный доступ – СМИ, блогеров, иностранные компании, которые транслируют свой продукт в том числе на территории Украины (к примеру, в YouTube, хотя конкретных брендов нет в документе).

Какая информация окажется под запретом в Украине

Виды информации, запрещенные к распространению в Украине, описаны в статье 37 проекта закона. Часть из них - стандартные и касаются запрета на призывы к насильственной смене власти или оскорбления граждан по расовому и другим признакам. Однако, есть и несколько новых. К примеру, документ предусматривает запрет на оправдание оккупации части Украины, а также отрицание территориальной целостности страны. Кроме того, устанавливается прямой запрет на позитивное изображение коммунистичеких деятелей СССР. Исключение делается лишь для тех, кто развивал украинскую культуру и науку. Кроме того, устанавливается запрет на позитивное изображение нацистов – при этом какие-либо детали не уточняются.

Закон о медиа: России посвятили целый раздел

России в проекте законапосвящен целый раздел – при этом в нем идет речь о стране-агрессоре без четкого указания на то, что это Российская Федерация.

Устанавливаются запреты на распространение:

- материалов, которые содержат популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора, его должностных лиц и организаций. А также их действий или заявлений, оправдывающих вооруженную агрессию и нарушение территориальной целостности Украины. В том числе публичное отрицание указанных действий.

- недостоверные материалы о вооруженной агрессии и действиях государства-агрессора, его должностных лиц и организаций - в случае, если следствием этого является разжигание вражды и ненависти или призывы к насильственному изменению территориальной целостности или конституционного строя.

- программы и материалы (кроме информационных и информационно-аналитических), в которых участвуют лица, внесенные в перечень угроз медиа-пространству Украины.

"Запрещается положительное освещение деятельности органов власти государства-агрессора. Информация об их деятельности должна подаваться при соблюдении принципов объективности и сбалансированности", - говорится в документе.

"Это значит, что нельзя просто написать - "Путин открыл мост, по которому поезда пойдут в Крым" - это слишком позитивно. Для "баланса" нужно будет добавить, что этот мост нарушает нормы международного права, что Крым аннексирован, а мост не простоит и месяца, как его смоет подводным течением. Здесь опять-таки прямая цензура, которая к тому же открывает широкое поле для трактовок, а следовательно - и санкций против медиа", - пишет Страна.

Еще один важный момент - в законопроекте говорится о том, что владеть и контролировать СМИ в Украине не могут граждане РФ. Причем для Нацсовета хватит не только юридически установленных фактов, но и неких "признаков" того, что медиа контролируется россиянами. Что это за признаки - в проекте закона не оговорено.

Как будут карать за нарушения

Прессу, ТВ и радио за нарушения будут наказывать как и прежде – отзывать лицензию после проведения проверок. Новшества касаются Интернет-СМИ, которые также хотят передать под контроль Нацсовета. В статье №112 законопроекта говорится о том, что есть несколько видов серьезных нарушений для новостных сайтов:

разжигание розни, прославление коммунистов или оправдание оккупации;

демонстрация "жестокого" контента детям без возможности родительского контроля;

положительная оценка преступного деяния или идеализация преступника; отказ раскрывать структуру собственности медиа и публиковать выходные данные;

отказ в проведении проверки.

За все эти проступки Нацрада может или оштрафовать на сумму до пяти минимальных зарплат, или блокировать СМИ на уровне провайдера. Происходить блокировка будет по решению суда, причем слушания идут по сокращенной процедуре и независимо от того, установлен ли владелец того или иного сайта. Заблокированному сайту можно обратиться в Нацсовет, который имеет право рассматривать запрос в течение 10 рабочих дней. И если регулятор сочтет нарушения устраненными, то снова обращается в суд. И только после повторного вердикта сайт будет разблокирован.

Стоит отметить, что на данный момент заблокировать сайт можно лишь после того, как будут доказаны в юридическом порядке случаи нарушения закона - например, расследованы уголовные дела по контенту сайта. Слушания должны происходить в рамках полноценного судебного процесса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине планируют ликвидировать Министерство информационной политики, а также объединить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.