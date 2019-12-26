  1. Главная
  3. Украина

Новый закон о медиа: у Зеленского определились, как будут регулировать работу СМИ в Украине

26 декабря 2019, 12:45

Проект закона предусматривает новые запреты и быструю блокировку сайтов.

Проект закона о медиа скоро внесут в Верховную Раду/ Фото ТСН

Министерство культуры разработало проект закона о медиа, который должен будет урегулировать деятельность не только украинских СМИ, но и любых поставщиков массовой информации. В ближайшее время этот документ внесут в Раду. 

Проект закона оказался в распоряжении Страны, которая и опубликовала основные новшества документа.

Новый закон о медиа: кто подпадает под действе документа

Главным органом, который будет осуществлять надзор за медиарынком в Украине, станет Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания. В проекте закона выписан ряд критериев, который поможет регулятору решить, подпадает ли интернет-медиа, ТВ или газета под его юрисдикцию. Издание уточняет, что Нацрада, в принципе, сможет подвести под свою "крышу" в принципе любого субъекта, который выкладывает информацию в публичный доступ – СМИ,  блогеров, иностранные компании, которые транслируют свой продукт в том числе на территории Украины (к примеру, в YouTube, хотя конкретных брендов нет в документе).

Какая информация окажется под запретом в Украине 

Виды информации, запрещенные к распространению в Украине, описаны в статье 37 проекта закона.  Часть из них - стандартные и касаются запрета на призывы к насильственной смене власти или оскорбления граждан по расовому и другим признакам. Однако, есть и несколько новых. К примеру, документ предусматривает запрет на оправдание оккупации части Украины, а также отрицание территориальной целостности страны.  Кроме того, устанавливается прямой запрет на позитивное изображение коммунистичеких деятелей СССР. Исключение делается лишь для тех, кто развивал украинскую культуру и науку. Кроме того, устанавливается запрет на позитивное изображение нацистов – при этом какие-либо детали не уточняются.

Закон о медиа: России посвятили целый раздел 

России в проекте законапосвящен целый раздел – при этом в нем идет речь о стране-агрессоре без четкого указания на то, что это Российская Федерация. 

Устанавливаются запреты на распространение:

- материалов, которые содержат популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора, его должностных лиц и организаций. А также их действий или заявлений, оправдывающих вооруженную агрессию и нарушение территориальной целостности Украины. В том числе публичное отрицание указанных действий.

- недостоверные материалы о вооруженной агрессии и действиях государства-агрессора, его должностных лиц и организаций - в случае, если следствием этого является разжигание вражды и ненависти или призывы к насильственному изменению территориальной целостности или конституционного строя.

- программы и материалы (кроме информационных и информационно-аналитических), в которых участвуют лица, внесенные в перечень угроз медиа-пространству Украины.

"Запрещается положительное освещение деятельности органов власти государства-агрессора. Информация об их деятельности должна подаваться при соблюдении принципов объективности и сбалансированности", - говорится в документе.

"Это значит, что нельзя просто написать - "Путин открыл мост, по которому поезда пойдут в Крым" - это слишком позитивно. Для "баланса" нужно будет добавить, что этот мост нарушает нормы международного права, что Крым аннексирован, а мост не простоит и месяца, как его смоет подводным течением. Здесь опять-таки прямая цензура, которая к тому же открывает широкое поле для трактовок, а следовательно - и санкций против медиа", - пишет Страна.

Еще один важный момент - в законопроекте говорится о том, что владеть и контролировать СМИ в Украине не могут граждане РФ. Причем для Нацсовета хватит не только юридически установленных фактов, но и неких "признаков" того, что медиа контролируется россиянами. Что это за признаки - в проекте закона не оговорено.

Как будут карать за нарушения

Прессу, ТВ и радио за нарушения будут наказывать как и прежде – отзывать лицензию после проведения проверок. Новшества касаются Интернет-СМИ, которые также хотят передать под контроль Нацсовета. В статье №112 законопроекта говорится о том, что есть несколько видов серьезных нарушений для новостных сайтов:

  • разжигание розни, прославление коммунистов или оправдание оккупации;
  • демонстрация "жестокого" контента детям без возможности родительского контроля;
  • положительная оценка преступного деяния или идеализация преступника; отказ раскрывать структуру собственности медиа и публиковать выходные данные;
  • отказ в проведении проверки. 

За все эти проступки Нацрада может или оштрафовать на сумму до пяти минимальных зарплат, или блокировать СМИ на уровне провайдера.  Происходить блокировка будет по решению суда, причем слушания идут по сокращенной процедуре и независимо от того, установлен ли владелец того или иного сайта. Заблокированному сайту можно обратиться в Нацсовет, который имеет право рассматривать запрос в течение 10 рабочих дней. И если регулятор сочтет нарушения устраненными, то снова обращается в суд. И только после повторного вердикта сайт будет разблокирован. 

Стоит отметить, что на данный момент заблокировать сайт можно лишь после того, как будут доказаны в юридическом порядке случаи нарушения закона - например, расследованы уголовные дела по контенту сайта. Слушания должны происходить в рамках полноценного судебного процесса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине планируют ликвидировать Министерство информационной политики, а также объединить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.  

Минкульт Россия закон СМИ медиа новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Новый закон о медиа: у Зеленского определились, как будут регулировать работу СМИ в Украине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:04
"Дорисовали качество": lifecell поймали на вранье
12:55
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: любовные похождения, дыра в бюджете и очищение
12:45
Новый закон о медиа: у Зеленского определились, как будут регулировать работу СМИ в Украине
12:42
Кредитное рабство или шанс: надо ли Украине прощаться с МВФ в 2020 году
12:36
"Охренеть - пошли в жопу": Гордон словесно изничтожил желающих мириться россиян Видео
12:33
Шпигуни під прикриттям 2019: обзор со спойлерами мультика Камуфляж и Шпионаж Фото Видео
12:30
Политик года: украинцы поставили Зеленского на первое место – опрос
12:05
Баловство и огненный переполох: рецензия на комедию Игра с огнем Видео
12:00
"Гнида сепарская, пошел на х*й": в Харькове одиозного сепаратиста облили зеленкой
11:54
"С куском пиццы во рту": над украинским политологом поиздевались на росТВ - видео Видео
11:49
Во Львове крыса гоняла кота и атаковала мужчину, опубликовано видео Видео
11:39
Более 40% украинцев назвали новую власть лучше предыдущей – опрос
11:22
У Николаева фура уничтожила мост, опубликованы фото и видео Фото Видео
11:20
Петросян обещает засудит Пусть Говорят за выпуск 25-12-2019: видео онлайн Видео
11:01
"Зеленскому удалось": Лавров высказался об урегулировании на Донбассе
10:43
"Не пи*ди": под апелляционным судом в Киеве журналиста облили мочой Видео
10:33
Российский продюсер назвал Зеленского предателем: что случилось
10:30
Тука сказал, как от Путина можно получить ключ от мира на Донбассе
10:14
В метро Москвы произошла поножовщина: есть пострадавшие Видео
10:05
В Украине прошли испытания уникальной "натовской" гаубицы Видео
10:02
Кредиторы и фонды сожрут Украину, если она не поменяет свою политику мнение
10:00
Есть ли свет в конце тоннеля: какая судьба ждет Донбасс в 2020 году
09:51
У Галины Волчек отказывают органы
09:39
"До пи*ды Украине": опубликован текст прослушки Кузьменко о "герое – жертве"
09:31
"Чабан с баранами": Невзоров жестко потроллил Путина Видео
09:10
"Не на*бнулся опять?": в Сети жестко потроллили Путина-"хоккеиста" Фото
08:54
Пожар в Одессе: опознана последняя жертва трагедии
08:38
Солнечное затмение 26 декабря: влияние на все знаки Зодиака и ритуалы Фото
08:28
Снег будет: синоптик изменил прогноз погоды на Новый год Видео
08:15
Салаты с авокадо: вкусные, полезные и яркие рецепты для истинных гурманов
08:05
Почему гривну в 2020 году ждет провал мнение
07:59
Адские санкции США: в России рассказали о судьбе Северного потока-2
07:32
"Синяк замазала, зубы приклеила": избитая под Одессой военнослужащая раскрыла детали
07:05
Транзит газа: стало известно, когда Украина и Россия финализируют договоренности
06:52
Катастрофы и месть стихии: астролог назвала самые опасные даты в 2020 году
06:27
Стрижка шегги 2020 – самая омолаживающая женская стрижка нового года фото Фото
06:11
Что посмотреть: лучшие мультфильмы на Новый год 2020 Видео
05:55
Модний манікюр на Новий рік 2020 – вишуканий новорічний манікюр 2020 фото Фото
05:53
Украина возбудила дело по факту запуска поездов в Крым: появилась реакция Москвы Видео
05:35
"Старое новое Рождество": эксперт разнесла миф о "католическом" празднике
05:19
"Секс и бухлишко не помогает": Асмус после порно-сцены в Текста сделала объявление
04:51
"Зомбилэнд от представителей ватрушек": в оккупированом Крыму расцеловали поезд Путина Видео
04:35
Телефон подорожает: Укртелеком резко повышает тарифы
04:07
Стало известно, кто из "слуг народа" заменит Трубу в ГБР Видео
03:38
В Украину идет зима: синоптики предупредили украинцев о резком похолодании
03:09
Заводное время: эксперты рассказали, зачем парам смотреть порно
02:42
Аутсорсинг, аутстаффинг и контракт: в Кабмине пролили свет на новый Трудовой кодекс
02:14
Придется доплачивать: министр предлагает создать в Украине СИЗО-"гостиницы"
01:47
"Супер секси": Звезда Квартала без белья завела сеть пикантным фото Видео
01:31
Хватит ли на сухари – какой будет зарплата и пенсии в Украине 2020 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять