  1. Главная
  3. Украина

Вятрович требует от СБУ запрета празднования 140-летия Сталина

27 декабря 2019, 17:36

Организаторами мероприятия выступает Коммунистическая партия.

Вятрович
Вятрович против празднования дня рождения Сталина / УНИАН

Бывший глава Института нацпамяти и действующий народный депутат от Европейской солидарности Владимир Вятрович направил депутатское обращение в СБУ из-за запланированной в Киеве конференции к 140-летию советского диктатора Иосифа Сталина, организованной представителями Коммунистической партии.

"Возвращение культа Сталина в России начиналось с того, что власть не замечала направленных на это "общественных" инициатив, а затем и сама взялась за его раскрутку. Не смеем допустить подобного в Украине, Служба безопасности Украины должна расследовать и привлечь к ответственности участников собрания сталинистов, как и предусмотрено законодательством. Сегодня направил соответствующее депутатское обращение к господину Баканову", - написал Вятрович в Facebook.

Нардепа интересует, было ли СБУ ранее известно о подготовке данного мероприятия и предпринимались ли в связи с этим те или иные меры.

Вятрович подчеркивает, что хотел бы знать, препятствовала ли СБУ в последнее время распространению коммунистической символики и были ли от данной работы результаты.

Как ранее сообщалось, назначенный главой Украинского института национальной памяти Антон Дробович позитивно оценил работу своего предшественника Владимира Вятровича.

Напомним, Вятрович заявил, что возможен очередной протестный Майдан против действующего президента Владимира Зеленского.

СБУ Иосиф Сталин Коммунистическая партия Владимир Вятрович новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Вятрович требует от СБУ запрета празднования 140-летия Сталина». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:00
Емельяненко - Джексон: последние новости перед боем
17:41
Кабмин готовит "пакет месседжей": Украина запускает телеканал для жителей Донбасса и Крыма
17:36
Вятрович требует от СБУ запрета празднования 140-летия Сталина
17:15
Ввести миротворцев ООН на Добнасс: в "ДНР" пришли в негодование из-за идеи Тейлора
16:50
Объемный хвост и голливудские волны - самые модные прически на Новый год 2020 фото Фото
16:12
Десятки избитых: названо число пострадавших при подавлении бунта в СИЗО Кропивницкого
15:38
Покушение на убийство: суд продлил арест участнице АТО Пуме-Грищенко Видео
15:13
Под Бахмутом мужчина убил трех соседей и застрелился
14:50
"Репрессии националистов": Мисс Львов на росТВ пожаловалась на преследования в Украине Видео
14:45
Шулявский мост готовят к открытию: самые современные технологии и 10-летняя гарантия (видео) Видео актуально
14:30
Направить миротворцев ООН на Донбасс: посольство США увидело смысл в этой идее
14:10
Стрижка шегги 2020 – самая лохматая женская стрижка нового года фото Фото
13:51
Кошки фильм 2019: чем поражает экранизация мюзикла Кошки Лойд-Уэббера Видео
13:45
Перегнул палку: в Германии распекли Трампа из-за санкций против Северного потока-2
13:37
Назначение Венедиктовой в ГБР: кто зайдет в Раду от Слуги народа
13:30
Лучшие украинские музыкальные альбомы 2019 года мнение
13:28
"Приготовиться всем поездам из России": Украина взыскала первый штраф за полёт над Крымом
13:22
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: новые покровители и плевок в душу
13:01
От морозов до потепления: синоптик дала неожиданный прогноз на Новый год
12:56
"Зря хохлы Путина драконят": в России истерика из-за слов мэра Херсона о болотах
12:22
Пересчет тарифов на тепло: где ждать снижения сумм в платежках
11:55
"Мы не знаем, где Fokker-100": в Сеть слили разговоры диспетчеров с разбившимся самолетом Фото Видео
11:47
Дело Альперина: суд арестовал имущество "крестного отца контрабанды"
11:31
Стартовал коридор затмений: мольфар объяснила, что делать Видео
11:28
Зеленский уволил Трубу и назначил и.о.директора ГБР: кто такая Ирина Венедиктова Видео
11:24
Восточный гороскоп на 2020 год – что ждет всех от Крысы до Свиньи
11:15
Раздражают успехи и Крымский мост: в России обвинили США во вмешательстве в дела Крыма
11:08
Крушение самолета в Казахстане: в МИД рассказали о судьбе выживших украинцев
10:52
Отказ Украины от импорта российской электроэнергии: в РФ надеются на отмену решения
10:48
Стало известно, возле кого похоронят Галину Волчек
10:45
Названа предварительная причина крушения самолета Fokker-100 в Казахстане
10:32
Плевать на санкции США: Лавров повторил мантру, что Северный поток-2 будет достроен Видео
10:32
Благодійний зірковий матч в Мадриді за підтримки GSB Gold Standard Banking реклама
10:26
Изысканное меню на Новый год 2020: класснючие блюда
10:25
Отказ от претензий и ареста имущества: в РФ раскрыли суть газовых соглашений с Украиной
10:16
Бежевый маникюр зима 2020 – самый нежный новогодний маникюр 2020 фото новинки Фото
10:08
"Дополнительный геморрой" или установление мира: что получит Украина, пытаясь договориться с Россией мнение
09:43
На борту разбившегося самолета в Казахстане были граждане Украины: список жертв Видео
09:27
Впереди социальный кризис: что будет с тарифами и ценами в 2020 году
09:08
Гороскоп на 27 декабря всех знаков Зодиака: любовные похождения, дыра в бюджете и очищение
08:56
"Много проектов": новый глава УИНП похвалил Вятровича за "хорошую работу"
08:29
Драка в Раде: "свободовца" Кайду отправили под ночной домашний арест Видео
08:11
Число жертв крушения самолета в Казахстане возросло Фото Видео
07:50
"СБУшник сбил пешеходов": на Хмельнитчине погибли мужчина и женщина
07:25
Взрывной успех: родившихся в декабре ждет дьявольское везение – астролог
07:21
Крушение пассажирского самолета в Казахстане: главные подробности и жуткие фото Фото Видео
06:50
В США поняли, что Беларусь скоро может исчезнуть мнение
06:33
"На Донбассе - пепел": Москаль сказал, зачем Путину восток Украины
06:12
Ляпис 98 в Киеве устроит концерт на Новый год: все подробности Видео
05:57
Новый год к нам мчится: психолог рассказала, что делать, если нет праздничного настроения
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять