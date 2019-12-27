Вятрович требует от СБУ запрета празднования 140-летия Сталина

Вятрович против празднования дня рождения Сталина / УНИАН

Бывший глава Института нацпамяти и действующий народный депутат от Европейской солидарности Владимир Вятрович направил депутатское обращение в СБУ из-за запланированной в Киеве конференции к 140-летию советского диктатора Иосифа Сталина, организованной представителями Коммунистической партии.

"Возвращение культа Сталина в России начиналось с того, что власть не замечала направленных на это "общественных" инициатив, а затем и сама взялась за его раскрутку. Не смеем допустить подобного в Украине, Служба безопасности Украины должна расследовать и привлечь к ответственности участников собрания сталинистов, как и предусмотрено законодательством. Сегодня направил соответствующее депутатское обращение к господину Баканову", - написал Вятрович в Facebook.

Нардепа интересует, было ли СБУ ранее известно о подготовке данного мероприятия и предпринимались ли в связи с этим те или иные меры.

Вятрович подчеркивает, что хотел бы знать, препятствовала ли СБУ в последнее время распространению коммунистической символики и были ли от данной работы результаты.

Как ранее сообщалось, назначенный главой Украинского института национальной памяти Антон Дробович позитивно оценил работу своего предшественника Владимира Вятровича.

Напомним, Вятрович заявил, что возможен очередной протестный Майдан против действующего президента Владимира Зеленского.