Стала известна кандидатура на пост главы Львовской ОГА

Максим Козицкий / @kozytskyy.maksym.official

Новым главой Львовской областной госадминистрации может быть назначен совладелец бизнеса ветровых и солнечных электростанций Максим Козицкий.

В соответствующем реестре НАПК от 27 декабря опубликована декларация Козицкого, в которой местом работы указана должность главы Львовской ОГА.

Ранее Козицкого называли одним из трех кандидатов на должность главы Львовской ОГА, которых в июне 2019 выдвинул на обсуждение президент Украины Владимир Зеленский.

/ public.nazk.gov.ua

Напомним, ранее Зеленский принял решение об увольнении главы Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко и главы Львовской ОГА Маркияна Мальского.