Полетели головы: Зеленский отстранил от должности губернаторов двух областей

Владимир Зеленский уволл глав двух ОГА/ president.gov.ua

Во вторник, 24 декабря, президент Украины Владимир Зеленский, который ранее дал "зеленый свет" перезагрузке ГБР, решил прогнать со своих кресел главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко и главу Львовской ОГА Маркияна Мальского.

"Мы знаем, какая сложная ситуация у нас с кадровой политикой в ​​нашей стране, не очень высокие заработные платы у чиновников... Это вызов. Мы понимаем, что никто из вас не берет взятки, но еще нужны конкретные результаты...

Я хочу поблагодарить двух председателей облгосадминистраций, я принял решение их уволить. Не потому, что они неопытные или не чисты на руки, а потому что мы не увидели в этих двух областях никакого результата", - заявил Зеленский в ходе заседания Совета развития общин и территорий.

Напомним:

6 июля Владимир Зеленский назначил Игоря Бондаренко главой Закарпатской ОГА.

Игорь Бондаренко родился в Крыму в 1964 году. Он является мукачевским предпринимателем, владельцем и основателем сети кондитерских с одноименным брендом.

5 июля президент Владимир Зеленский назначил Маркияна Мальского главой Львовской областной государственной администрации.

Маркиян Мальский родился во Львове, ему 35 лет, женат и воспитывает двух сыновей. Мальский — адвокат, кандидат юридических наук, глава Западно-украинского филиала Адвокатского объединения Arzinger. С 2010 по 2014 он был послом Украины в Польше, а потом стал почетным консулом Австрии во Львове.