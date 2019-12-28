На Донбассе закрывают один из пунктов пропуска: все подробности

В воскресенье, 29 декабря, будет закрыт контрольный пункт въезда-выезда Майорск на дорожном коридоре Бахмут - Горловка Донецкой области.

По информации пресс-центра штаба ООС в Facebook, согласно распоряжению командующего объединенных сил, по техническим причинам пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда Майорск 29 декабря осуществляться не будут.

Отвечая на вопрос, связано ли это с обменом пленными, в штабе ООС не подтвердили и не опровергли эту информацию.

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"Планируем его (обмен, - ред. ) не мы… Мы обеспечиваем лишь охрану, безопасность, транспортную поддержку и медицинскую", - уточнили в штабе, сославшись на то, что они не комментируют вопрос обмена пленными.

Ранее Зеленский назвал дату обменапленными на Донбассе.

Также Главред писал, что в Одессе освободили 11 подозреваемых для обменапленными.