"Там нет ничего": "отказник" рассказал, почему не вернулся на Донбасс

Один из тех граждан, которые отказались возвращаться в ОРДЛО, сообщил о том, почему нет смыла возвращаться на оккупированный Донбасс.

Журналист задал вопрос украинцу о причине отказа от обмена пленными в тот момент, когда он стоял возле автобуса.

"Нас включили в списки, но отказались. Здесь семьи, здесь все, а там нет ничего", – сказал он.

По какой причине "отказников" включили в список, мужчина так и не смог ответить. Также он отказался называть свою фамилию.

Ранее Главред писал, что представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская сказала, что Украина собиралась передать на оккупированную территорию Донбасса 141 человека, но 14 человек отказались принимать участие в обмене. Также Лутковская сказала, что точные цифры еще необходимо уточнить после пересчета.

Напомним, СБУ обнародовала полный список освобожденных из плена украинцев.