Стало известно о состоянии освобожденных из плена боевиков украинцев

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Освобожденные из плена боевиков украинцы находятся под наблюдением медиков. По словам заместителя главного врача Феофании Андрея Строканя, бывшие узники имеют хронические болезни, но не нуждаются в интенсивной терапии.

"Сейчас нет пациентов, которые нуждались бы в интенсивной терапии. Есть обострение желчекаменной болезни, хронические холециститы, панкреатиты, хронические обструктивные заболевания легких. Но на данный момент нет ни одного человека, который бы нуждался в интенсивной терапии и переводе в отделение интенсивной терапии и анестезиологии ", - цитирует ТСН медика.

При этом он указал, что состояние пациентов удовлетворительное или средней тяжести. Кроме того, Строкань указал, что некоторые освобожденные нуждаются в операции, но только после соответствующего обследования.

Помимо этого, медик отметил, что есть пациенты, которых могут отпустить домой на новогодние праздники.

В свою очередь, начальник Военного госпиталя генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук сообщил, что состояние возвращенных в рамках обмена украинских военных удовлетворительное, но их ожидает осмотр военными врачами и специалистам и медслужбы.

"В случае необходимости военнослужащим будет оказана квалифицированная медицинская помощь. В частности, будет проведено углубленное медицинское обследование, к которому будут привлекаться лучшие специалисты медицинской службы Вооруженных сил Украины и военные психологи", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

Как ранее сообщал Главред, секретарь СНБО Сергей Сивохо заявил, что в рамках обмена Украина вернула 76 человек, а отдала боевикам 127.