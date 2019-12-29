"Создали партию Слуга народа": освобожденный узник рассказал о заключении в подвале в "ДНР"

Савин рассказал о политической деятельности в подвале пророссийских боевиков / Фото: скриншот из видео

Назначенный в 2015 году главой районной администрации Макеевки Василий Савин после возвращения в Киев из плена в аэропорту Борисполь рассказал, что на освобождение уже не надеялся, но мужественно создал в застенках "ДНР" партийную ячейку Слуга народа.

"Меня подали в список на обмен в мае 2015-го. Меня принципиально не отдавали, потому что Захарченко зная меня лично, узнал то, что готовится восстание. Узнал, что у него под носом создается проукраинский батальон Макеевка, он был вне себя от ярости. Меня арестовывал лично его помощник полковник Завдавеев. С огромным количеством народа посадили в подвал без всякой связи. Если обычные уголовники к нам в подвал приводились на перевоспитание на 10, 15 дней, самые же злостные на месяц. Я просидел пять лет", - сказал он журналистом по выходу из самолета на взлетно-посадочной полосе.

Савин признался, что за пять лет в подвале он потерял всяческую надежду на освобождение. Однако теперь, после испытаний в тылу врага, готов бороться за Украину без страха.

"Мне прямо говорили — тебя мы не отдадим принципиально. И только президент Зеленский смог вытащить меня и других таких же как я из плена, поэтому низкий ему поклон. И там в подвале мы создали партийную организацию "Слуга народа" из политзаключенных. Мы не смогли проголосовать за нашего президента по известным причинам, но верим ему одному и пойдем за ним в самое пекло. Мы уже после многих лет в подвалах "ДНР" ничего не боимся. Никого не боимся, и мы уже не продаемся, потому что нельзя оценить в деньгах пять лет лишения свободы", — добавил Савин.

Как ранее сообщалось, Зеленский в аэропорту Борисполь после встречи самолета с освобожденными в результате обмена пленными в рамках краткой пресс-конференции заявил, что Украина выполнила условия по итогам саммита в нормандском формате. Он также пояснил позицию по освобождению беркутовцев.

Также в представительстве президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым заявили, что пленные в оккупированном полуострове будут включены в следующий этап обмена.

Напомним, стало известно, сколько человек Украина передала боевикам, и кто отказался от обмена.