Темнокожий рабочий с Шулявского моста просит Зеленского о гражданстве

Гражданин Конго мечтает получить украинский паспорт / УНИАН

Один из сотрудников строительной бригады на Шулявском мосту по имени Бен, который привлек внимание своим цветом кожи, просит у президента Владимира Зеленского в новом 2020 году предоставить ему украинское гражданство.

Журналисты издания Страна спросили у рабочего, что он хотел бы загадать на Новый год и получили неоднозначный ответ.

"Я уже очень взрослый для таких сказок. Но у меня есть просьба для президента. Я как-то увидел его интервью. Зеленский говорил, что готов предоставить гражданство всем, кто хочет работать в Украине. Я очень хочу здесь работать, я люблю эту страну и не хочу никуда уезжать. Поэтому, если в новом году я получу паспорт Украины — мое самое большое желание сбудется", – заявил Бен.

/ Фото: Страна

Мужчина рассказал, что ему 36 лет, в Киев он попал из Конго, где работал электриком. Однако в своей стране он получал зарплату в один доллар в день, поэтому решил попытать счастья в Европе. Он планировал отправиться в Париж, где уже давно живет и работает электриком его дядя. Однако перевозчики нелегальных мигрантов обманули и отправили его не во Францию, а в Россию, откуда он уже самостоятельно перебрался в Украину.

В Киеве Бен работал грузчиком на пластиковом заводе за зарплату в 200 гривен в день. А затем трудился тоже грузчиком, но уже на овощной базе.

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