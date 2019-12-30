"Расизм раздражает": Неймар отреагировал на скандал в матче Шахтер - Динамо

Неймар прокомментировал расистский скандал в матче Шахтер - Динамо / ФК ПСЖ

Неймар остался недоволен поведением фанатов киевского Динамо в отношении футболистов Шахтера Тайсона и Дентиньо. Тогда болельщики издавали обезьяньи звуки во время матча 14 тура УПЛ.

"Некоторые околофутбольные вещи раздражают. Расизм, например. История с Дентиньо и Тайсоном или с Марио Балотелли - это для меня неприемлемо. Такого не должно быть. Хочу, чтобы это понимали все наши болельщики, те, кто приходит на стадион. Вот это действительно не нравится", - цитирует Неймара France Football.

Ультрас Динамо после матча заявили, что это была акция в поддержку пятнистых сов, а не с целью оскорбить темнокожих игроков Шахтера. УАФ дисквалифицировала трибуны домашнего стадиона "бело-синих" на один матч, еще 2 игры киевляне получили условно. Клуб не согласен с вердиктом и подал апелляцию.

Шахтер сейчас уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, набрав 50 очков. Динамо второе с 36 пунктами. Место в верхней "шестерке" себе также обесмечили Заря, Десна и Александрия.

Ранее Неймар заявил, что настроен остаться в ПСЖ до конца своего контракта, хотя прошлым летом изо всех сил пытался вернуться в Барселону, откуда ушел в 2017 году.