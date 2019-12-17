Неймар сделал сенсационное заявление о своем будущем

Неймар рассказал о планах на будущее / ФК ПСЖ

Неймар сделал заявление касательно своего будущего. Он сказал, что связывает свое будущее с ПСЖ.

"Зачем мне уходить? По контракту у меня есть еще два года, команда продолжает прогрессировать. В этом сезоне мы должны сосредоточиться на том, чтобы все сделать правильно и выиграть как можно больше трофеев. Цель этого сезона - Лига чемпионов. И мой приоритет - это ПСЖ. Побеждать в каждой следующей игре - в этом заключается цель. в каждой встрече мы должны давить на соперника. Вот так я это вижу", - сообщил Неймар в интервью France Football.

Летом бразилец изо всех сил пытался вернуться в Барселону, откуда ушел летом 2017 года за рекордные 222 млн евро. С парижанами Неймар дважды выиграл Лигу 1 и дважды вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее отец футболиста заявлял, что его сын останется на Парк де Пренс.

После 18 туров ПСЖ лидирует в турнирной таблице Лиги 1, набрав 42 очка. У парижан еще игра в запасе.