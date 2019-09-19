Трюдо влип в расистский скандал из-за фото 18-летней давности

Джастин Трюдо влип в расистский скандал / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо влип в громкий расистский скандал из-за фото 18-летней давности.

На снимке Трюдо запечатлен на тематическом гала-вечере Арабские ночи в 2001 году, фото опубликовало издание Time.

Трюдо был одет в тюрбан и халат с полностью затемненными лицом, шеей и руками. Особое возмущение у политиков и общественности вызвал так называемый блэкфейс - белое лицо в темном гриме, так как 100 лет назад комики так пародировали темнокожих.

"Я глубоко сожалею об этом. Мне очень жаль, что я это сделал", — раскаивается Трюдо.

Джастин Трюдо в образе Аладдина / Фото: Time

Ранее жена Макрона поцеловала Трампа, а Меланья – Трюдо.