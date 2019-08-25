На G7 жена Макрона поцеловала Трампа, а Меланья – Трюдо

Лидеры стран расцеловались на фотосессии в рамках Большой семерки / Фото: Reuters

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поцеловала президента США Дональда Трампа во время фотосессии по итогам окончания второго дня саммита G7.

Нежности мировых лидеров и первых леди можно было увидеть во время прямой трансляции телеканала BFM.

После того, как группа представителей государств-участников саммита завершила фотосессию, к ним подошли их вторые половинки. Жена Макрона стояла рядом с Трампом, который указал ей на свою щеку. Брижит поцеловала главу Белого дома, он ответил взаимностью под грустный взгляд Меланьи.

Впоследствии взаимными поцелуями Меланья Трамп премьер-министр Канады Джастину Трюдо. После этого Трамп взял свою супругу за руку.

/ Фото: Reuters

Les membres et invités du G7 réunis pour la traditionnelle photo de famille pic.twitter.com/rAftpEGopp — BFMTV (@BFMTV) August 25, 2019

Напомним, ранее глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что будет инициировать приглашение Украины на следующий саммит Большой семерки. Он считает, что причины, по которым Россию выгнали из G7, все еще актуальны.