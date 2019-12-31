"Без доказательств": экс-"беркутовцы" сделали громкое заявленные после обмена

Бойцы Беркута / korrespondent.net

Переданные боевикам бывшие бойцы спецподразделения Беркут Сергей Зинченко и Павел Аброськин рассказали свою версию, почему они попали в списки на обмен. По словам экс-"беркутовцев", их обменяли, потому что не смогли доказать вину в убийствах активистов Революции Достоинства.

"Еще ни одного прямого доказательства не было включено в судебный процесс стороной прокуратуры", - цитирует Аброськина ТАСС.

При этом Зинченко заявил о фальсификации доказательств.

"Нас поменяли и признали, что нас содержали по политическим мотивам, без доказательств. Все их доказательства - сфальсифицированные экспертизы с абсолютно разными выводами", - отметил боец.

Кроме того, он объяснил, почему следствие за столько лет не дало видимых результатов.

"Я думаю, так долго шло следствие, потому что они понимали, что вот-вот выйдут сами на себя", - подытожил Зинченко.

Как ранее сообщал Главред, в мониторинговой миссии ООН по правам человека заявили, что передача боевикам экс-беркутовцев "существенно осложнит правосудие и соблюдение прав жертв на справедливость".