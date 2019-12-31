"Спасли Россию": у Порошенко недовольны газовым контрактом с Газпромом

Порошенко и его соратники недовольны подписанием контракта на транзит газа / УНИАН

В политсиле бывшего президента Петра Порошенко Европейская солидарность разразились критикой в адрес контракта между Украиной и Россией по транзиту газа.

Как отмечается на официальном сайте партии, Киев помог Москве избежать ответственности за энергетическую агрессию.

"Помогая России избежать ответственности за сбивание пассажирского самолета рейса MH17, нынешняя власть выдает ей Владимира Цемаха. Прикрывая организаторов преступлений Януковича, в частности против Майдана, и терактов в украинских городах – отдает России беркутовцев и террористов. Такая политика умиротворения агрессора ставит под угрозу наложения на него международных санкций и ведет к выходу Кремля из-под ответственности за агрессию", – говорится в сообщении.

У Порошенко добавили, что Нафтогаз посредством подписания контракта спас Газпром, а значит и в целом всю Россию.

"Команда НАК Нафтогаз Украины в предыдущие пять лет обеспечила выполнение президентских директив и поручений, гарантировав энергетическую безопасность и независимость Украины. Несмотря на это, нынешняя власть пошла на условия, которые существенно ослабляют возможности Украины противодействовать российскому агрессору", – считают в ЕС.

Читайте такжеОржель удивил суммой за транзит газа: сколько получит УкраинаВ партии констатировали, что, когда президентом был Порошенко, у Украины была сильная позиция в газовых соглашениях с Россией, а сейчас ситуация изменилась. В ЕС требуют поддерживать судебные процессы против РФ о возврате крымских месторождений, запретить прямые поставки в Украину российского газа, не допустить построения Северного потока-2.

Как ранее сообщал Главред, 30 декабря в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия –Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отреагировал на заключение газового контракта между Россией и Украиной. Он высоко отметил работу сторон.