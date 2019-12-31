Украина и Словакия договорились о транзите газа

Украина выполнила промежуточные обязательства по договору с Газпромом / УНИАН

ООО Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) и оператор словацкой газотранспортной системы Eustream поставили подписи под техническим договором о взаимодействии.

Как сообщает пресс-служба ОГТСУ, операторы договорились о взаимодействии по европейским правилам с 1 января 2020 года в точках Будинце и Ужгород-Вельки Капушаны.

Важный итог данного договора заключается в том, что на сегодняшний день Украина заключила договора со всеми смежными операторами, а именно - Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России.

"Сейчас созданы все необходимые технические и правовые основания для успешного старта работы независимого Оператора ГТС Украины и для непрерывного продолжения транзита газа через украинскую ГТС из Российской Федерации в европейские страны с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Следует добавить, договор о взаимодействии смежных операторов ОГТСУ и Газпрома входил в пакет соглашений, необходимых для продления транзита газа по территории Украины до 2025 года.

Как ранее сообщал Главред, 30 декабря в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия –Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отреагировал на заключение газового контракта между Россией и Украиной. Он высоко отметил работу сторон.