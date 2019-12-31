Не новогодняя погода: синоптики шокировали прогнозом на 1 января

В Укргидрометцентре рассказали, какой погоды ждать украинцам 1 января 2020 года.

В Новый год, 1 января, в западных и северных областях будет солнечно, а в остальной части страны облачно с возможными осадками. Ветер северо-западный. Температура воздуха на западе днем будет колебаться от 0 до +4, а ночью от -2 до +2. Днем осадков не ожидается, а вот ночью возможен мокрый снег.

На севере же в эти сутки температура составит -1…+2 как днем, так и ночью. Ночью может выпасть мокрый снег, но днем осадков не прогнозируется.

На востоке днем и ночью будет падать мокрый снег, а температура воздуха днем составит от +1 до +3, а ночью от 0 до +2.

В центральных областях будет идти снег как днем, так и ночью. Однако он будет мокрым. Температура будет колебаться в пределах 0…+2.

На юге облачно, с осадками ночью. А в АР Крым вообще днем пойдет дождь. Амплитуда колебаний температуры воздуха составит +3…+6 днем и 0…+3 ночью.

В эти сутки в столице температура воздуха продержится в пределах от -1 до +1. Днем будет солнечно, а ночью возможен мокрый снег.

Ранее синоптик предупредил об ухудшении погоды.

Также напомним, в канун Нового года 2020 в Украине объявлено штормовое предупреждение.