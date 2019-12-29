Снег и гололед: синоптик предупредил об ухудшении погоды

Погода в Киеве 29 декабря будет со снегом и легким морозом / Фото REUTERS

Погода в Украине наконец-то взяла курс на зиму. Практически по всей территории страны за исключением Востока и Крыма в воскресенье, 29 декабря, похолодает и ожидается снег.

Снежить сегодня будет везде, кроме Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. В Одессе, Николаеве и Кропивницком ожидается снег с дождем. На Прикарпатье - небольшой снег, в Симферополе синоптик Укргидрометцентра прогнозирует дождь.

На дорогах Украины, кроме Юга, ожидается гололедица. Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха на протяжении суток составит от 3° мороза до 2° тепла, на высокогорье Карпат – до 7-11° мороза. Днем в южной части, Донецкой, Днепропетровской областях ожидается +1…+5°, говорит прогноз погоды.

Погода в Киеве 29 декабря будет с небольшим морозом – от 0 до -2. И ночью, и днем прогнозируется снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Скриншот / meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптик изменил прогноз погоды на Новый год. Кроме того, стало известно, какой будет погода в Украине в январе 2020 года.

В свою очередь, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода в Украине на Новый год 2020 будет немного морозной. В частности, 31 декабря днем средняя температура воздуха составит 3…4 градуса мороза. Ночью будет немного холоднее - средняя температура воздуха составит 4…5 градусов мороза. При этом синоптик не прогнозировал осадки.